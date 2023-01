NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach einem Treffen mit Managern des Unternehmens von 128 auf 156 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelhersteller verlasse die Pandemiezeit als eine "gestärkte Marke", schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei die zentrale Botschaft der Aussagen des Managements. Hierzu passe die Strategie, näher an den Kunden zu sein./bek/mis;