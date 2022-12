NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 120 auf 127 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie liege über der Konsensprognose, schrieb Analyst Matthew Boss in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch beim angenommenen Umsatz des Sportartikelkonzerns liege er über der durchschnittlichen Analystenerwartung./edh/gl;