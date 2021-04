Nike overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen mit Managementvertretern des Sportartikelherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 176 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das Chinageschäft hätten die Unternehmensvertreter von einer kurzfristig "sehr dynamischen" Situation gesprochen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nike bewege sich derzeit in einem geopolitisch überaus sensiblem Umfeld. Wichtig sei aber, dass das Management betont habe, dass das Unternehmen bereits seit mehr als 40 Jahren im Großraum China investiere und enge Beziehungen unter anderem mit lokalen Zulieferern pflege./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2021 / 22:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 02:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.