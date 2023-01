NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 127 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Luxus- und Sportartikelbranche in diesem Jahr seien recht attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er verwies auf die Wiedereröffnung Chinas nach dem Ende der Null-Covid-Politik, erreichbare Markterwartungen und eine Bewertung, die vernünftiger erscheine als noch Anfang 2022. Nike zähle zu seinen bevorzugten Branchenwerten./la/mis;