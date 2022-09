NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate hätten verdeutlicht, dass auch der US-Sportartikelkonzern mit seinen hohen Lagerbeständen, einer unerwartet niedrigen Bruttomarge und einem eingetrübten Ausblick nicht immun sei gegen die Krise, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24, behielt aber sein positives Votum aufgrund des starken Umsatzwachstums und der potenziellen Erholung in China bei./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 02:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 02:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.