ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 162 auf 176 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Michael Binetti begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer von 2022 auf 2023 verschobenen Bewertungsbasis. Die im dritten Geschäftsquartal aufgetretenen Schwierigkeiten dürfte der Lifestyle-Konzern hinter sich lassen. Der Gewinn habe von einer stark gestiegenen Bruttomarge profitiert./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 03:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





