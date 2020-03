ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 85 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie in der Vergangenheit bereits habe sich der US-Sportartikelhersteller auch in dieser gesamtwirtschaftlichen Abkühlungsphase gut geschlagen, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Binetti zeigte sich insbesondere von dem soliden Umsatzwachstum in Nordamerika und China beeindruckt./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 13:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.