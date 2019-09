ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 87 auf 95 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe gezeigt, dass der Sportartikelriese Wege entdecke, um die Marke für eine breitere Kundenschicht interessant zu machen, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die überraschend gute Umsatzentwicklung erklären. Das jüngste Quartal könnte eine neue Phase der Kursaufwertung einläuten./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 03:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.