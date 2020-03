NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 113 auf 102 US-Dollar gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Sportartikelhersteller sei einzigartig aufgestellt, um durch die virusbedingten Verwerfungen zu kommen, schrieb Analystin Alexandra Walvis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal hätten ihre Schätzungen übertroffen und ließen auf widerstandsfähigere Trends schließen als erwartet. Unter anderem wegen des Gegenwinds für die Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Pandemie habe sie jedoch ihre Ergebnisprognosen (EPS) bis 2022 gesenkt./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 23:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.