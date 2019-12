NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Nike von "Neutral" hochgestuft und auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel hob Analystin Alexandra Walvis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 95 auf 112 US-Dollar an. Sie sieht den US-Sportartikelhersteller kurz vor einer deutlich dynamischeren Gewinnentwicklung. So rechnet sie in den kommenden drei Jahren mit einer Steigerung um im Schnitt 19 Prozent nach zuletzt durchschnittlich 5 Prozent. Der chinesische Markt sei dabei die wichtigste Triebfeder./ag/ajx



