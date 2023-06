ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike in einem Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal von 155 auf 145 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnisziel der Amerikaner für das Geschäftsjahr 2023/24 dürfte die Erwartungen wohl verfehlen, schrieb Analyst Jay Sole in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Langfristig bleibt er aber von der Aktie des Sportartikelherstellers überzeugt./ag/ck;