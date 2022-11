NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike angesichts starker Quartalszahlen des US-Sportschuhhändlers Foot Locker auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Analyst James Grzinic sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer "beachtlichen Entwicklung" der Amerikaner in einer generell gemischten Einzelhandels-Berichtssaison. Dies könnte ein erstes Signal dafür sein, dass die Preisrisiken im kommenden Jahr in der Sportartikelbranche vielleicht wieder kleiner würden./tih/he;