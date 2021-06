NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 192 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Sportartikelherstellers spiegele die große Nachfrage in Nordamerika und Europa wider, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft erhole sich zudem. Das liefere gute Vorgaben für die Wettbewerber Adidas und Puma./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 02:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 02:10 / ET



