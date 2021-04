ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 183 auf 175 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jay Sole begründete die Kurszielsenkung für die Aktie des Sportartikelherstellers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit kurzfristigem Gegenwind aus China. Er verwies dabei auf einen entbrannten Streit rund um die Menschenrechtslage bei der Baumwoll-Produktion in Xinjiang./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 05:44 / GMT



