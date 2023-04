FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für New Work vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal damit, dass das schwächere Umfeld an den Ergebnissen genagt hat./ag/mis;