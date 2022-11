FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für New Work vor den am 7. November erwarteten Quartalszahlen von 222 auf 165 Euro gesenkt . Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Der Karrierenetzwerk-Betreiber dürfte einmal mehr ein gutes Wachstum verzeichnet haben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) sollte über der Marke von 30 Prozent liegen. Allerdings sieht sie kaum kurzfristige Kurstreiber und verwies dafür auf die in Deutschland erwartete Rezession./edh/ck;