NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 495 auf 505 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Vorgehen des Streaminganbieters gegen das Teilen von Passwörtern außerhalb eines Haushalts habe sich noch nicht ganz so positiv wie von ihm erwartet ausgewirkt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Schlussquartal sollte sich das aber finanziell stärker bemerkbar machen. Daher rät Anmuth bei Kursrückschlägen zum Kauf der Aktie./gl/edh;