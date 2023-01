NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 330 auf 390 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Streamingdienst habe über ein überraschend starkes Abonnentenwachstum berichtet, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückzug von Firmengründer und Unternehmenschef Reed Hastings auf den Posten des geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden sei keine Überraschung - er erwarte einen nahtlosen Führungswechsel zu Hastings' bisherigem Co-Chef Ted Sarandos und dessen neuem Kollegen Greg Peters. 2023 traut Anmuth Netflix ein beschleunigtes Umsatzwachstum sowie steigende Margen zu./gl/ck;