NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Aktie des Streaminganbieters bleibe einer der Werte seines Beobachtungshorizonts, über die am meisten diskutiert wird, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal habe sich das Papier deutlich besser als der Markt entwickelt. Den angekündigten Start des auch über Werbeeinnahmen finanzierten Angebots bewertete er positiv. Die Höhe der Gebühr spiegele auch das Vertrauen in die Werbeeinnahmen wider./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 21:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 21:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.