NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 300 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Douglas Anmuth kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für Internetwerte mit Blick auf den jüngsten makroökonomischen Gegenwind und Wechselkurseffekte. Abobasierte Modelle wie die der Streamingplattform Netflix könnten vor diesem Hintergrund mit Nachfrageschwankungen konfrontiert sein, da die Verbraucher versuchten, ihre Ausgaben im inflationären Umfeld zu begrenzen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 00:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 04:00 / BST



