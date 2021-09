NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Netflix bei einem Kursziel von 590 US-Dollar mit "Neutral" aufgenommen. Netflix sei im weltweiten Streaming auf lange Sicht ein Branchenführer, bei dem es sich bald auch mehr um Gewinnwachstum als um Umsatzwachstum drehen dürfte, schrieb der ab sofort für den US-Internetsektor zuständige Analyst Eric Sheridan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance/Risiko-Verhältnis bei Netflix sei derzeit ausgewogen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2021 / 21:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.