NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix vor Zahlen von 600 auf 670 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Wertpapiere belassen. Der Bericht des Streaming-Dienstes zum dritten Quartal dürfte deutlich besser als vom Unternehmen und dem Markt erwartet ausfallen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst wenn zudem das Management weiterhin konservative Schätzungen zur Geschäftsentwicklung abgeben werde, seien die Marktprognosen für das vierte Quartal und darüber hinaus zu gering./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 07:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.