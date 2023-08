NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 US-Dollar belassen. Der jüngste Nachrichtenfluss bestärke ihn in seiner Annahme, dass der Streaming-Anbieter für Konsumenten die beste Wahl bleibe, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen von Wettbewerbern, Content-Lizenzen und der Kampf gegen das Teilen von Passwörtern sprächen für Netflix./tih/ck;