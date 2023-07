NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 US-Dollar belassen. Die Kennziffern seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dem Streaminganbieter sei es gelungen, aus vielen Trittbrettfahrern zahlende Abonnenten zu machen./edh/mf;