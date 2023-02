NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut einer eigenen Umfrage unter Nutzern des Streamingdienstes, die sich bisher ein Passwort für einen Zugang geteilt hätten, wollten fast zwei Drittel Netflix nicht mehr nutzen, sobald es diese Möglichkeit nicht mehr gebe, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe bei seiner Einschätzung, dass 21 Prozent der bisherigen Passwort-Teiler 2023 an Bord bleiben dürften; 2024 könnte dieser Anteil auf rund 45 Prozent steigen./gl/edh;