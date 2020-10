NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 570 US-Dollar belassen. Mit dem 14-prozentigen Kursanstieg innerhalb der vergangenen vier Wochen sei für den Film-Streaming-Dienst die Luft mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sehr dünn geworden, warnte Analyst Alex Giaimo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der anhaltend positiven Fundamentaldaten und in Erwartung baldiger Preiserhöhungen empfiehlt er aber den Kauf der Aktie nach Rücksetzern./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 19:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 19:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.