NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 95 auf 98 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er gehe davon aus, dass der Lebensmittelhersteller das angestrebte Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen werde, wobei aber schon das untere Ende der Zielspanne von vier bis sechs Prozent aus eigener Kraft mittel- bis langfristig ambitioniert erscheine, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das Margenziel von 17,5 bis 18,5 Prozent sei ehrgeizig./gl/tih;