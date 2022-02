NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach der Ankündigung des Erwerbs eines Mehrheitsanteils an der US-Gesellschaft Orgain auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Akquisition ermögliche es Nestle Health Science, eine führende Position im Bereich der pflanzlichen Ernährung in den USA einzunehmen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem ergänze dieser Zukauf das bestehende Portfolio und den Channel-Mix./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 02:29 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.