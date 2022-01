NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 118,50 auf 110 Franken gesenkt. Analyst Martin Deboo fürchtet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Konsens bei dem Lebensmittelkonzern für 2022 zu anspruchsvoll ist. Er verwies auf hohe Vergleichszahlen im Kaffee- und Tiernahrungsgeschäft, die sich 2021 in Zeiten des Lockdowns beschleunigt hätten, sowie auf anhaltenden Gegenwind bei der Marge./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 09:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 19:05 / ET



