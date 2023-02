NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach der Präsentation von Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil schauten die Schweizer zuversichtlich auf das laufende Jahr. So übertreffe das angepeilte Umsatzwachstum aus eigener Kraft die Markterwartung./la/mis;