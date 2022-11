NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Die vor einem Kapitalmarkttag veröffentlichten, neuen mittelfristigen Margenziele seien konkreter als die bisherigen Aussagen und lägen deutlich über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das sei interessanter als der aktualisierte Jahresausblick, da die Markterwartungen bereits am oberen Ende der neuen Zielspannen lägen./gl/ag;