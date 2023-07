NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Trotz der ermutigenden Geschäftsentwicklung und optimistischer Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen habe sie ihre diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) für den Lebensmittelhersteller gesenkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien negative Wechselkurseffekte./gl/zb;