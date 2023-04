NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe ordentlich abgeschnitten und sei für eine Absatz- und Margenerholung im zweiten Halbjahr gut positioniert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis;