NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 8 Prozent. Damit lägen die Schweizer am oberen Rand der für das Gesamtjahr angepeilten Steigerungsrate. Der Fokus richte sich auf die Volumina, so Pannuti./ag/mis;