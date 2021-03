NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nestle nach den überarbeiteten Zahlen für die Konzernsparten aufgrund der Trennung von Nespresso und Health Science in der Rechnungslegung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die von ihr vorgenommenen Änderungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2021 des Lebensmittelherstellers seien geringfügig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf bereinigter Basis dürfte der Beitrag von Nespresso aber nun höher als bisher von ihr erwartet ausfallen und der durch den Bereich Health Science etwas geringer./ck/bek



