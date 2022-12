Nestlé 108.40 CHF 0.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Lebensmittelhersteller habe unter Mark Schneide eine beeindruckende Trendwende hingelegt, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut dem Unternehmen in den kommenden zehn Jahren zu, das von ihm erwartete Marktwachstum zu übertreffen./gl/he;

