NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 102 auf 112 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das sei das stärkste erste Quartal des Schweizer Nahrungsmittelherstellers seit 2011 gewesen und zudem habe er noch nicht erlebt bisher, dass Nestle die Erwartungen so stark übertroffen habe, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der Rohstoffpreise und Übernahmethemen sollte aber ein Auge auf die Margen gelegt werden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 15:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.