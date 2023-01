FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 120 Franken belassen. Der erwartete Nachfragerückgang in den entwickelten Märkten - vor alllem in den USA - dürfte synchroner verlaufen, als vom Markt unterstellt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er räumte jedoch ein, dass die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns derzeit nicht gerade billig sei./edh/ck;