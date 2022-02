MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 122 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Umsatzentwicklung im Schlussquartal sowie im Gesamtjahr 2021 sei besser als erwartet ausgefallen und die Betriebsgewinnmarge habe knapp den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das neue Jahr 2022 geht der Fachmann davon aus, dass es dem Nahrungsmittelkonzern gelingen wird, das inflationäre Umfeld besser zu meistern als die Konkurrenz./la/ag



