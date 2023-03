FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach einem Ausblick auf die kommenden Jahre auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Die vorgestellten Ziele seien am Markt gut angkommen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält die Papiere des Software-Entwicklers für die Branche Architektur und Bau aber für überbewertet./bek/gl;