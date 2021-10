FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nemetschek von 60 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Armin Kremser erhöhte nach den Quartalszahlen seine Schätzungen für den Bausoftwarehersteller leicht. Der Bericht sei solide ausgefallen. Die Aktie befinde sich aber allmählich in extremer Überbewertung, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 15:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 15:51 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.