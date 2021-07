LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek vor der Berichtssaison europäischer Softwarekonzerne und IT-Dienstleister auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nachdem die Unternehmen im Vorjahresquartal deutlich unter der Coroan-Krise gelitten hätten, könnten sie nun von entsprechend niedrigen Vergleichswerten profitieren, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Aktuell nähmen die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder zu und die Digitalisierung werde allgemein weiterhin priorisiert, was insgesamt ein günstiges Klima für die Branche ergebe. Nemetschek zähle weiterhin zu seinen bevorzugten Werten./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 15:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.