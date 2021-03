FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nemetschek nach endgültigen Zahlen von 68 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auch in der schwierigen Umstellungsphase auf ein Subskriptionsmodell halte der Bausoftware-Anbieter die Profitabilität hoch, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungsprämien gingen dadurch etwas zurück. Der mittelfristige Ausblick sei aber solide./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 09:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 09:58 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.