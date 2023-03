HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nemetschek nach endgültigen Zahlen und einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Markterwartung für die operative Marge (Ebitda) im laufenden Jahr liege am oberen Ende der vom Software-Entwickler genannten Prognosespanne, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/gl;