LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. In Reaktion auf die starken Quartalszahlen des IT-Dienstleisters habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024 erhöht, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl;