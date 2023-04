Nemetschek 68.97 CHF 17.86% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal von 68 auf 76,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine positive Überraschung sei das starke Wachstum des Entwicklers von Bau- und Architektur-Software im Segment Design gewesen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte darüber hinaus die Profitabilität, die wie das genannte Wachstum seine Annahmen übertroffen hätten./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.