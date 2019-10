FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63,30 Euro belassen. Das Bausoftwareunternehmen dürfte starke Resultate ausweisen, die von allen Geschäftsbereichen gestützt werden sollten, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte das Unternehmen ihre Erwartungen an das Quartal erfüllen, könnte es mit großer Wahrscheinlichkeit das obere Ende der Jahresziele erreichen oder sogar überschreiten./tav/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.