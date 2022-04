MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nemetschek vor Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der auf Bau- und Designsoftware spezialisierte Anbieter dürfte wie üblich seine Ziele mindestens erreichen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum und gestiegenen Margen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





