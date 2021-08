NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15 norwegischen Kronen belassen. Der norwegische Spezialist für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Prognosen der US-Bank und auch die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Patrick Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Gründe dafür seien unter anderem höhere Personalkosten und Anlaufkosten für das neue Werk im Industriepark Heroya./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 06:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2021 / 06:57 / BST





