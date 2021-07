NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nel ASA von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 15 norwegische Kronen gesenkt. Der Enthusiasmus der Anleger für Wasserstoffaktien sei der Skepsis gewichen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche im Bereich alternativer Energien mit nicht eindeutigen Perspektiven. Er kürzte seine Schätzungen und passte die Kursziele auch an die zuletzt gesunkene Sektorbewertung an. In der Folge reduzierte er sein Votum für Nel ASA und äußerte seine ungebrochene Präferenz für die Aktien von ITM./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 20:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.